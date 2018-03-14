СМИ узнали о клубе, где скорее всего окажется лидер Шахтера летом

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Фред (слева) - больше не приоритет для Сити среди центральных полузащитников - СМИ

Фред (слева) - больше не приоритет для Сити среди центральных полузащитников - СМИ

Ведущий полузащитник Шахтера Фред, скорее всего, станет игроком Манчестер Юнайтед после своего ухода летом, сообщает The Times.

По информации источника авторитетного издания, маловероятно, что 25-летний бразильский футболист перейдет в Манчестер Сити, который видел в нем приоритетный вариант среди игроков его амплуа.

Теперь лидер английской Премьер-лиги обратил свои взоры на Юлиана Вайгля из дортмундской Боруссии, действующего на той же позиции и младшего на три года.

На днях генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в Манчестер Юнайтед. В феврале СМИ писали о том, что полузащитник будущим летом станет игроком Манчестер Сити. Перед этим бывший наставник Шахтера Мирча Луческу заявил о том, что исполнитель перейдет в Сити.

Зимой Сергей Палкин заявил о том, что Фред не перешел в клуб из Англии (предположительно - Манчестер Сити), поскольку стороны не договорились по цене.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен договориться о переходе бразильского полузащитника уже летом 2018 года. В январское же трансферное донецкий клуб якобы отказался отпускать Фреда за 51 млн евро, и захотел выручить как минимум 56 млн. Также появилась информация, что в его услугах заинтересован лично менеджер МЮ Жозе Моуриньо.

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