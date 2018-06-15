СМИ узнали о грядущем назначении легенды итальянского футбола наставником киевского Арсенала

Раванелли может поработать в украинской Премьер-лиге

Легендарный в прошлом футболист Ювентуса и сборной Италии Фабрицио Раванелли возглавит киевский Арсенал, сообщает Динамомания.

Тем самым, пишет портал, 49-летний специалист будет работать с командой, которая по итогам прошедшего сезона пробилась в украинскую Премьер-лигу.

Ранее Раванелли возглавлял юношескую команду Ювентуса. В 2013 году его местом работы был пост наставника французского Аяччо.

Действующим главным тренером киевского коллектива является Сергей Литовченко. По данным медиа, Арсенал частично финансируется бизнес-структурами президента Шахтера Рината Ахметова.

Недавно в СМИ появилась информация, что помощник наставника Паулу Фонсеки Игор Дуляй может возглавить киевский Арсенал. Однако сам сербский специалист заявил, что не собирается менять место работы и трудоустраиваться в Арсенале.

Также сообщалось, что дисквалифицированный за употребление допинга капитан Шахтера хорват Дарио Срна может стать главным тренером Арсенала.