15 июня 2018, пятница

СМИ узнали о грядущем назначении легенды итальянского футбола наставником киевского Арсенала

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Раванелли может поработать в украинской Премьер-лиге

Раванелли может поработать в украинской Премьер-лиге

Легендарный в прошлом футболист Ювентуса и сборной Италии Фабрицио Раванелли возглавит киевский Арсенал, сообщает Динамомания.

Тем самым, пишет портал, 49-летний специалист будет работать с командой, которая по итогам прошедшего сезона пробилась в украинскую Премьер-лигу.

Ранее Раванелли возглавлял юношескую команду Ювентуса. В 2013 году его местом работы был пост наставника французского Аяччо.

Действующим главным тренером киевского коллектива является Сергей Литовченко. По данным медиа, Арсенал частично финансируется бизнес-структурами президента Шахтера Рината Ахметова.

Недавно в СМИ появилась информация, что помощник наставника Паулу Фонсеки Игор Дуляй может возглавить киевский Арсенал. Однако сам сербский специалист заявил, что не собирается менять место работы и трудоустраиваться в Арсенале.

Также сообщалось, что дисквалифицированный за употребление допинга капитан Шахтера хорват Дарио Срна может стать главным тренером Арсенала

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