Сергей Фурса
Газпром тянет время. Чего ожидать Украине
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Дариус Фору
Гнилое яблоко. Как один человек может разрушить успешную команду
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

СМИ узнали о готовности Шахтера продать лидера за 15 млн евро

Сегодня, 15:39
Цей матеріал також доступний українською
СМИ узнали о готовности Шахтера продать лидера за 15 млн евро - фото

ФК Шахтер

Тайсон может вернутсья на родину

Шахтер готов продать своего ведущего полузащитника Тайсона за 15 миллионов евро, сообщает Revista Esportiva.

По информации медиа, вернуть на родину 31-летнего футболиста, чей контракт заканчивается в 2021-м году, стремится бразильский Интернасьонал.

Как отмечает портал, клуб из Порту-Алегри был близок к подписанию игрока в начале 2019-го года, но стороны не договорились по его зарплате.

По данным Gauchazh, хотя президент Шахтера Ринат Ахметов наложил вето на переход полузащитника в Интернасьонал, трансфер возможен за 10 млн евро, но эта сумма не устраивает бразильский клуб.

Интернасьонал был первой профессиональной командой Тайсона в 2008—2010-м годах перед тем, как он перебрался в Украину, где сперва выступал за Металлист.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб проведет переговоры с Шахтером по поводу аренды его полузащитника.

Теги:   Трансферы Тайсон ФК Шахтер Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП 3

Страны

Сегодня, 11:35

img
СМИ: Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции
10631
Футбол

Вчера, 00:06

img
Молодежная сборная Украины вернулась с победного чемпионата мира — видео
3853
Футбол

Вчера, 00:38

img
Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку
3509

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 13:30

img
В Интерпайпе заявили, что запрет на ввоз в РФ эмалированной посуды из Украины пролоббировал крымский завод
Политика

Сегодня, 12:43

img
Парламентские выборы: Шансы на проход в Раду сохраняют пять партий, Сила и честь — балансирует на грани
Геополитика

Вчера, 19:03

img
Макрон: Франция готова провести заседание в Нормандском формате