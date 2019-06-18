СМИ узнали о готовности Шахтера продать лидера за 15 млн евро Сегодня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Тайсон может вернутсья на родину ФК Шахтер

Шахтер готов продать своего ведущего полузащитника Тайсона за 15 миллионов евро, сообщает Revista Esportiva.



По информации медиа, вернуть на родину 31-летнего футболиста, чей контракт заканчивается в 2021-м году, стремится бразильский Интернасьонал.

Как отмечает портал, клуб из Порту-Алегри был близок к подписанию игрока в начале 2019-го года, но стороны не договорились по его зарплате.

По данным Gauchazh, хотя президент Шахтера Ринат Ахметов наложил вето на переход полузащитника в Интернасьонал, трансфер возможен за 10 млн евро, но эта сумма не устраивает бразильский клуб.

Интернасьонал был первой профессиональной командой Тайсона в 2008—2010-м годах перед тем, как он перебрался в Украину, где сперва выступал за Металлист.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб проведет переговоры с Шахтером по поводу аренды его полузащитника.

