СМИ узнали о готовности Шахтера продать лидера за 15 млн евро
Шахтер готов продать своего ведущего полузащитника Тайсона за 15 миллионов евро, сообщает Revista Esportiva.
По информации медиа, вернуть на родину 31-летнего футболиста, чей контракт заканчивается в 2021-м году, стремится бразильский Интернасьонал.
Как отмечает портал, клуб из Порту-Алегри был близок к подписанию игрока в начале 2019-го года, но стороны не договорились по его зарплате.
По данным Gauchazh, хотя президент Шахтера Ринат Ахметов наложил вето на переход полузащитника в Интернасьонал, трансфер возможен за 10 млн евро, но эта сумма не устраивает бразильский клуб.
Интернасьонал был первой профессиональной командой Тайсона в 2008—2010-м годах перед тем, как он перебрался в Украину, где сперва выступал за Металлист.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб проведет переговоры с Шахтером по поводу аренды его полузащитника.