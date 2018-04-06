СМИ узнали максимально возможную сумму перехода лидера Шахтера в итальянский клуб

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Руководство Интера заинтересовано в приобретении Марлоса

Руководство Интера заинтересовано в приобретении Марлоса

Сумма трансфера полузащитника Шахтера Марлоса в итальянский Интер составит не более 20 миллионов евро, сообщает fcinternews.it со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, стоимость игрока сборной Украины могла быть и выше, но его контракт с "Горняками" истекает летом 2019 года, после чего он станет свободным агентом. Этот факт вынуждает идти Шахтеру на уступки в цене на Марлоса.

В покупке Марлоса якобы заинтересован лично спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио.

В текущем сезоне в составе Шахтера Марлос сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов.

В марте медиа сообщали, что спортивный директор Интера Пьеро Аусилио собирался посетить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников гостей - Марлоса и Бернарда.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове