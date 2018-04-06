СМИ узнали максимально возможную сумму перехода лидера Шахтера в итальянский клуб

Сумма трансфера полузащитника Шахтера Марлоса в итальянский Интер составит не более 20 миллионов евро, сообщает fcinternews.it со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, стоимость игрока сборной Украины могла быть и выше, но его контракт с "Горняками" истекает летом 2019 года, после чего он станет свободным агентом. Этот факт вынуждает идти Шахтеру на уступки в цене на Марлоса.

В покупке Марлоса якобы заинтересован лично спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио.

В текущем сезоне в составе Шахтера Марлос сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов.

В марте медиа сообщали, что спортивный директор Интера Пьеро Аусилио собирался посетить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников гостей - Марлоса и Бернарда.