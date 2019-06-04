СМИ узнали, кто займет место Олимпика в украинской Премьер-лиге Сегодня, 13:43 Цей матеріал також доступний українською ФК Арсенал-Киев Арсенал-Киев может остаться в УПЛ, несмотря на последнее место ФК Арсенал-Киев

( УПЛ) вместо Олимпика, который не получил аттестат на следующий сезон, сообщает Арсенал-Киев будет выступать в украинской Премьер-лигеУПЛ) вместо Олимпика, который не получил аттестат на следующий сезон, сообщает Football Hub

Как отмечает портал, столичный коллектив занял последнее место по итогам минувшего сезона и поэтому должен был вылететь в Первую лигу.

Но поскольку донецкий клуб не получил аттестат из-за дисквалификации своей молодежной команды за договорные матчи, то по регламенту главный аутсайдер чемпионата может сохранить прописку в элите.

В интервью программе Профутбол нападающий Арсенала Александр Ковпак намекнул, что футболисты коллектива пока не разъезжаются, так как ожидают новостей об аттестации на следующий сезон.

Сообщалось, что Украинская ассоциация футбола отказала в аттестате на сезон 2019/2020 годов Олимпику, занявшему девятое место в УПЛ, из-за дисквалификации его молодежной и юниорской команд за договорные матчи, а по регламенту они нужны для участия в УПЛ.

По итогам заключительного тура Арсенал-Киев вылетел из Премьер-лиги, тогда как участниками плей-офф за право остаться в УПЛ стали Карпаты и Черноморец, которые сыграют с представителями Первой лиги Волынью и Колосом соответственно.

