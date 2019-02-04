СМИ узнали, кто выиграет выборы президента ФИФА Вчера, 23:44 236 Цей матеріал також доступний українською EPA Инфантино не испытает серьезной конкуренции на предстоящих выборах ФИФА - источник EPA

Действующий глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, скорее всего, переизберется на новый трехлетний срок, сообщает Financial Times.



По информации авторитетного издания, швейцарский функционер не испытает серьезной конкуренции на предстоящих выборах организации.

Источник медиа отмечает, что Инфантино заручился поддержкой 196 национальных ассоциаций. Его единственным конкурентом может стать соотечественник, экс-футболист Тоттенхэма и Селтика Рамон Вега.

По данным источника Financial Times, у Веги возникли проблемы с выдвижением своей кандидатуры из-за недостаточной поддержки со стороны национальных ассоциаций, поэтому Инфантино может переизбраться вообще без конкуренции.

Последний срок выдвижения кандидатур заканчивается 5 февраля. Выборы президента ФИФА состоятся 5 июня 2019-го года в Париже.

СМИ обвиняли Инфантино в том, что во времена пребывания на посту генерального секретаря УЕФА он помог Манчестер Сити и ПСЖ избежать наказаний за нарушение правил финансового фэйр-плей.