30 мая 2018, среда

СМИ узнали, кто покажет ЧМ-2018 в Украине

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Интер купил права на трансляцию ЧМ-2018

Интер купил права на трансляцию ЧМ-2018

Телеканал Интер будет транслировать в Украине матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России, сообщает Sport Arena.

По информации портала, телеканал добился покупки прав на трансляцию поединков мундиаля у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Как отмечает ресурс, официально эту информацию должны подтвердить позже после того, как стороны уладят последние детали соглашения.

Ранее глава правления НОТУ Зураб Аласания рассказал о том, что шансы украинских болельщиков увидеть на одном из украинских телеканалов ЧМ-2018, который пройдет в России, составляют примерно 70 процентов.

Сообщалось, что телеканал Интер близок к заключению соглашения с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о приобретении сублицензии на трансляцию матчей чемпионата мира-2018, который летом пройдет в РФ.

В свою очередь, Аласания заявил о том, что компания обсуждает продажу сублицензий на трансляцию матчей чемпионата мира-2018 с несколькими украинскими телеканалами.

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