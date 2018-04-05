СМИ узнали количество украинских болельщиков, которые поедут на ЧМ-2018 по футболу в Россию

Больше четырех тысяч украинских болельщиков точно посетят матчи чемпионата мира в России

На чемпионат мира-2018 по футболу в России уже приобрели билеты более четырех тысяч украинских болельщиков, сообщает Футбол 24.

По информации источника, ФИФА продала 2 053 билета на матчи турнира болельщикам из Украины во время второго этапа реализации, который длился с 5 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года.

Первый этап продолжался с 14 сентября по 28 ноября 2017 года. За это время украинские фанаты приобрели 2 087 билетов. Таким образом, общая сумма на данный момент составляет 4 140.

Отметим, что 18 апреля стартует третий и последний этап продажи билетов на чемпионат мира-2018. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Украины не пробилась на чемпионат мира-2018, заняв третье место в своей отборочной группе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Запад ужесточить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу.

Правительство Исландии приняло решение бойкотировать чемпионат мира по футболу в России в знак солидарности с Великобританией из-за инцидента в Солсбери.