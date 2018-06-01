СМИ узнали, кого Реал видит преемником Зидана

Реал видит в менеджере Тоттенхэма Маурисио Почеттино приоритетного кандидата на пост наставника команды после ухода Зинедина Зидана, сообщает The Guardian.

По информации издания, королевский клуб не смущает то, что аргентинский тренер недавно подписал новый контракт на пять лет, ведь считает, что в соглашении прописан пункт, который позволяет ему уйти.

Английская сторона отрицает наличие данной опции в договоре Почеттино, а также отвергает какую-либо устную договоренность между ним и Тоттенхэмом по поводу потенциального отъезда специалиста в Испанию.

В комментарии El Confidencial аргентинский тренер заявил , что счастлив в Лондоне и хочет сосредоточиться на планировании следующего сезона, но не исключил возможности стать наставником Реала.

"Когда тебе звонит Мадрид, нужно его выслушать", - отметил Почеттино.

Ранее Зидан объявил об уходе из Реала после трех кряду побед в Лиге чемпионов. Поясняя свое решение, французский специалист заявил, что для продолжения побед команде нужны изменения, и он чувствует, что ему уже нечего дать подопечным. Кроме того, тренер признался, что устал за 2,5 года работы с коллективом.