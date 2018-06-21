СМИ узнали, когда вратарь сборной Украины перейдет в Реал

Голкипер Зари и сборной Украины Андрей Лунин станет игроком Реала 22 июня, сообщает Команда №1.

Как отмечает медиа, генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов заявил, что сегодня, 21 июня, он собирается в Испанию.

Портал уточняет, что страж ворот уже заключил соглашение с Реалом, а трансфер принесет украинской стороне сумму в 8,5 млн евро.

Накануне СМИ стало известно, что Лунин подпишет контракт с мадридским Реалом. Сделка оценивается в 9 млн евро, тогда как еще 4,4 млн евро Заря может получить в качестве бонусов.

Генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявил, что судьба футболиста определится в ближайшее время. Позже функционер украинского клуба не подтвердил, но и не опроверг сообщения о трансфере вратаря.

По информации Marca, решение о ближайшем будущем 19-летнего голкипера примет новый главный тренер испанского коллектива Хулен Лопетеги. Для Лунина есть три варианта развития: стать третьим вратарем в главной команде клуба, играть во второй команде мадридцев Кастилье, которая выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, или уйти в аренду в другой клуб, чтобы дозреть до главной команды Реала.