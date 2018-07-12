12 июля 2018, четверг

СМИ узнали, когда Реал представит вратаря сборной Украины

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Лунина могут представить игроком Реала 16 июля
Фото: ФК Реал

Лунина могут представить игроком Реала 16 июля

Реал намерен представить приобретенного у Зари голкипера сборной Украины Андрея Лунина на следующей неделе, сообщает Marca.

По информации издания, вместе с 19-летним стражем ворот королевский клуб также будет презентовать двух других новичков - нападающего Винисиуса Жуниора и защитника Альваро Одриосолу.

Лунин перешел в Реал в конце июня. Контракт украинского футболиста рассчитан на шесть лет.

По данным СМИ, сделка оценивается в 9 млн евро, тогда как еще 4,4 млн евро Заря может получить в качестве бонусов.

Как сообщил журналист Сергей Болотников, Днепр, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, получит половину от суммы трансфера голкипера в Реал.

До этого испанские журналисты рассказали о варианты будущего для вратаря сборной Украины после перехода. Решение о ближайшем будущем 19-летнего игрока примет новый главный тренер испанского коллектива Хулен Лопетеги. Для Лунина есть три варианта развития: стать третьим вратарем в главной команде клуба, играть во второй команде мадридцев Кастилье, которая выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, или уйти в аренду в другой клуб, чтобы дозреть до главной команды Реала.

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