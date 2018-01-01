СМИ узнали, когда Ибрагимович перейдет в итальянский гранд Вчера, 23:02 10 Цей матеріал також доступний українською Ибрагимович выступал за Милан в 2010-2012 годах

Легендарный шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович договорился о подписании контракта с Миланом в январе 2019 года, сообщает Goal.com.

Издание со ссылкой на собственные источники заявляет, что обе стороны переговоров устроили условия сделки и официально трансфер состоится в январе. Ранее относительно трансфера 37-летнего шведского форварда провели встречу технический директор Милана Леонардо и агент Златана Ибрагимовича Мино Райола.

В Ибрагимовича в данный момент существует контракт с Лос-Анджелес Гэлакси до декабря 2019 года.

Шведский форвард выступал за "россонери" в 2010-2012 годах. За это время Ибрагимович провел 85 матчей и забил 56 голов.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович согласился на полугодовой контракт с Миланом с окладом в 2,2 млн евро, которые он получит за время пребывания в составе итальянской команды.

Также сообщалось, что нападающий попал в сферу интересов мадридского Реала.

Ранее появилась информация, что менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо хотел вернуть форварда в команду.