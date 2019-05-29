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СМИ узнали, когда Реал представит звездного новичка

Вчера, 20:29
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СМИ узнали, когда Реал представит звездного новичка - фото

REUTERS/Maxim Shemetov

Азар — приоритетная цель Реала

Реал представит ведущего полузащитника Челси Эдена Азара в качестве своего новичка 3 июня, сообщает AS.

По информации издания, королевский клуб не намерен долго ждать, прежде чем завершить переход 28-летнего футболиста после его участия в финале Лиги Европы против Арсенала.

Президент Реала Флорентино Перес в начале этой недели дал понять, что бельгийский полузащитник — приоритетная цель для нового проекта команды во главе с Зинедином Зиданом.

СМИ узнали, что клуб объявит о приобретении лидера Челси Эдена Азара после 29 мая, когда состоится финал Лиги Европы.

Сообщалось, что Реал готовится потратить на летние трансферы 540 млн евро, тогда как бельгиец числится среди приоритетных целей «Сливочных».

Ранее появилась информация, что Азар принял решение перейти в Реал, однако позже игрок опроверг слухи о трансфере.

Теги:   Трансферы ФК Челси Эден Азар ФК Реал Мадрид Футбол

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