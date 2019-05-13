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СМИ узнали, когда Реал объявит о приобретении лидера Челси

Вчера, 21:59
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СМИ узнали, когда Реал объявит о приобретении лидера Челси - фото

REUTERS/Eddie Keogh

Азар выступает в Челси с 2012 года

Мадридский Реал объявит о приобретении лидера Челси Эдена Азара после 29 мая, сообщает L'Еquipe.

По информации СМИ, Реал договорился о покупке Азара несколько недель назад и решил официального объявить о переходе после финала Лиги Европы в Баку, где бельгиец вместе с Челси сыграет против лондонского Арсенала.

Как сообщает издание, трансфер Азара обойдется Реалу в 100 млн евро.

В этом сезоне Азар сыграл за Челси в 51 матче во всех турнирах и забил 19 голов.

Азар перешел в Челси с французского Лилля летом 2012 года.

Сообщалось, что Реал готовится потратить на летние трансферы 540 млн евро. Эден Азар числился среди приоритетных целей "сливочных".

Ранее СМИ сообщали, что Азар принял решение перейти в Реал, однако позже игрок опроверг слухи о трансфере.

Теги:   Трансферы Футбол Эден Азар ФК Челси ФК Реал Мадрид

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