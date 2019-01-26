СМИ узнали, когда полузащитник сборной Украины перейдет в шотландский гранд Сегодня, 00:28 718 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Шведа присоединится к Селтику летом - медиа ФК Карпаты

Полузащитник Карпат и сборной Украины Марьян Швед перейдет в шотландский Селтик на следующей неделе, сообщает Planetradio.co.uk.



По информации медиа, после того, как сделка по трансферу 21-летнего футболиста будет завершена, он сразу же отправится в аренду до лета.

Где именно будет выступать в таком случае фланговый полузащитник до конца сезона - Карпатах или другом клубе, не указывается.

Сообщалось, что Швед в ближайшее время должен перейти в шотландскую команду.

Ранее появилась информация, что львовский клуб получил четыре предложения по трансферу игрока. Кроме Динамо, речь также шла про испанский Леганес, турецкий Фенербахче и Селтик.

Менеджер шотландской команды Брендан Роджерс подтвердил работу над подписанием полузащитника Карпат и сборной Украины.