Вахтанг Кипиани
Тролль державы
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе

СМИ узнали, когда полузащитник сборной Украины перейдет в шотландский гранд

Сегодня, 00:28
718
Цей матеріал також доступний українською

ФК Карпаты

Шведа присоединится к Селтику летом - медиа

Полузащитник Карпат и сборной Украины Марьян Швед перейдет в шотландский Селтик на следующей неделе, сообщает Planetradio.co.uk.

По информации медиа, после того, как сделка по трансферу 21-летнего футболиста будет завершена, он сразу же отправится в аренду до лета.

Где именно будет выступать в таком случае фланговый полузащитник до конца сезона - Карпатах или другом клубе, не указывается.

Сообщалось, что Швед в ближайшее время должен перейти в шотландскую команду.

Ранее появилась информация, что львовский клуб получил четыре предложения по трансферу игрока. Кроме Динамо, речь также шла про испанский Леганес, турецкий Фенербахче и Селтик.

Менеджер шотландской команды Брендан Роджерс подтвердил работу над подписанием полузащитника Карпат и сборной Украины.

Теги:   Премьер-лига Украины Трансферы ФК Карпаты Карпаты (Львов) Селтик Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 18:41

article_img
Динамо на три месяца потеряло нападающего
13347
События

Вчера, 09:37

article_img
Золото Абрамовича: Андрей Шевченко зарабатывает с российским олигархом - DW
3995
Футбол

Вчера, 22:55

article_img
Коноплянка забил эффектный гол в матче чемпионата Германии - видео
2810

Главное

События

Вчера, 16:51

article_img
Известный политтехнолог Сергей Гайдай даст большое интервью Радио НВ сегодня в 20:00
Экономика

Вчера, 12:03

article_img
Общий госдолг Украины в декабре вырос до $78,32 млрд
Страны

Вчера, 19:02

article_img
Суд освободил экс-советника Трампа под залог в $250 тыс.