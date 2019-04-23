СМИ узнали кандидата на пост наставника команды украинской Премьер-лиги
Экс-рулевой ФК Львов Юрий Бакалов - претендент на пост главного тренера участника украинской Премьер-лиги Олимпика, сообщает FootBoom.
По информации портала, 53-летний специалист присутствовал на поединке донецкого клуба в 25-м туре против Карпат.
На сегодня временно исполняющим обязанности наставника Олимпика является Игорь Климовский.
На прошлой неделе Вячеслав Шевчук покинул пост главного тренера донецкой команды.
Молодой специалист стал новым наставником Олимпика в октябре 2018-го года.
8 апреля нынешнего года другой клуб УПЛ ФК Львов объявил об отставке главного тренера Юрия Бакалова.