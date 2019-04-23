СМИ узнали кандидата на пост наставника команды украинской Премьер-лиги Вчера, 21:51 418 Цей матеріал також доступний українською ФК Львов Бакалов присутствовал на матче Олимпика против Карпат ФК Львов

Экс-рулевой ФК Львов Юрий Бакалов - претендент на пост главного тренера участника украинской Премьер-лиги Олимпика, сообщает FootBoom.



По информации портала, 53-летний специалист присутствовал на поединке донецкого клуба в 25-м туре против Карпат.

На сегодня временно исполняющим обязанности наставника Олимпика является Игорь Климовский.

На прошлой неделе Вячеслав Шевчук покинул пост главного тренера донецкой команды.

Молодой специалист стал новым наставником Олимпика в октябре 2018-го года.

8 апреля нынешнего года другой клуб УПЛ ФК Львов объявил об отставке главного тренера Юрия Бакалова.

