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СМИ узнали кандидата на пост наставника команды украинской Премьер-лиги

Вчера, 21:51
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СМИ узнали кандидата на пост наставника команды украинской Премьер-лиги - фото

ФК Львов

Бакалов присутствовал на матче Олимпика против Карпат

Экс-рулевой ФК Львов Юрий Бакалов - претендент на пост главного тренера участника украинской Премьер-лиги Олимпика, сообщает FootBoom.

По информации портала, 53-летний специалист присутствовал на поединке донецкого клуба в 25-м туре против Карпат. 

На сегодня временно исполняющим обязанности наставника Олимпика является Игорь Климовский.

На прошлой неделе Вячеслав Шевчук покинул пост главного тренера донецкой команды.

Молодой специалист стал новым наставником Олимпика в октябре 2018-го года. 

8 апреля нынешнего года другой клуб УПЛ ФК Львов объявил об отставке главного тренера Юрия Бакалова. 

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Олимпик Олимпик Донецк Футбол

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