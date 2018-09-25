СМИ узнали, какого тренера ищет клуб украинской Премьер-лиги на замену легендарному итальянцу

Участник украинской Премьер-лиги (УПЛ) Арсенал-Киев ищет украинского наставника на замену покинувшего команду легендарного в прошлом футболиста Фабрицио Раванелли, сообщает телеканал Футбол 1/2.

Поясняя, почему новичок УПЛ еще не определился с заменой Раванелли, генеральный директор "Канониров" Александр Москаленко отметил, что клуб ищет тренера, который умеет работать с молодыми игроками, а также может изменить результаты коллектива.

"Раванелли вроде бы как принял решение, но мне кажется, что душой он всегда с нами. Он мне уже написал сообщение, позвонил и поблагодарил ребят. Он постоянно говорит, что в любом случае остается, болеет за клуб и за футболистов", - добавил функционер.

Также Москаленко отрицает наличие больших проблем с финансированием Арсенала, пообещав, что зарплата за август будет выплачена.

На прошлой неделе Раванелли покинул пост наставника киевской команды. На данный момент коллектив является безоговорочным аутсайдером чемпионата Украины, набрав всего четыре очка в девяти турах.

Объясняя свою отставку, итальянский тренер заявил, что ушел из-за финансовых проблем в клубе, поскольку игроки, тренерский штаб и сотрудники уже несколько месяцев не получают зарплату.