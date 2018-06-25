СМИ узнали, какие клубы претендуют на замену новичка украинской Премьер-лиги, объявившего о самороспуске

Покинувшие высший дивизион по итогам прошедшего сезона Черноморец и Зирка, а также перволиговый Ингулец могут заменить в украинской Премьер-лиге (УПЛ) ФК Полтаву, которая объявила о роспуске команды, сообщает Сегодня.

По информации медиа, 22 июня всем клубам-участникам УПЛ разослали формуляр, где предлагается определить замену несостоявшемуся новичку чемпионата среди трех вышеназванных команд.

Как отмечает издание, голосование за кандидатов состоится сегодня, 25 июня, в "факсовом режиме". После этого за нового участника Премьер-лиги должен проголосовать исполком Федерации футбола Украины.

Ранее ФК Полтава смогла победить одесский Черноморец в стыковых матчах и подняться в Премьер-лигу.

Но позже руководство клуба-победителя объявило о роспуске команды.

По словам президента ФК Полтава Леонида Соболева, Федерация футбола Украины не разрешает клубу играть на полтавском стадионе Локомотив, тогда как реконструкция и приведение его к нужным стандартам требует не только денег, но и времени. Функционер отметил, что другой городской стадион Ворскла, где выступает одноименный клуб, не гарантирует проведения всех домашних матчей, в то время, как выступления в Сумах несут дополнительные затраты.