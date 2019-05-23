СМИ узнали имя иностранного кандидата из соседней страны на пост наставника Динамо Вчера, 18:25 1703 Цей матеріал також доступний українською Польская футбольная ассоциация Навалка выводил сборную Польши в финальную часть Евро-2016 и ЧМ-2018 Польская футбольная ассоциация

Иностранный кандидат, которого называют претендентом на пост рулевого Динамо — это польский тренер Адам Навалка, сообщает Команда № 1.



По информации медиа, если киевский клуб примет решение расстаться с нынешним наставником Александром Хацкевичем, его место может занять как раз поляк.

Предыдущим местом работы 61-летнего Навалки был познаньский Лех. В период 2013—2018 годов специалист возглавлял сборную Польши, которую вывел на Евро-2016, где команда дошла до четвертьфинала, а также — на ЧМ-2018.

Сообщалось, что Динамо обсудит с иностранным тренером его назначение на пост наставника команды.

По информации медиа, переговоры киевского клуба с не называемым специалистом по поводу его работы находятся на решающей стадии, а в ближайшее время тот планирует прибыть в Украину.



Ранее СМИ узнали, что клуб изучает возможность назначения на пост наставника команды иностранного тренера.