СМИ узнали имя еще одного кандидата на пост главного тренера Динамо Сегодня, 18:49 725 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Ранее Калитвинцев выигрывал со сборной Украины U-19 Евро-2009 ФФУ

Киевское Динамо рассматривает Юрия Калитвинцева в качестве кандидата на замену нынешнего наставника клуба Александра Хацкевича, сообщает Sport Arena.

По информации СМИ, Калитвинцев - не единственный кандидат на должность. Приоритетной целью руководства киевского клуба остается Алексей Михайличенко.

Сообщается, что Калитвинцеву предложат возглавить Динамо в том случае, если от аналогичного предложения откажется Михайличенко.

Последним местом работы Калитвинцева было московское Динамо, которое он покинул в октябре 2017 года.

Кроме этого, Калитвинцев ранее возглавлял сборную Украины U-19, с которой победил на Евро-2009, а также был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Украины в 2010 году.

В нынешнего наставника Динамо Олекандра Хацкевича заканчивается контракт в конце сезона и стороны пока его не продлили.

На данный момент Динамо занимает второе место в украинской Премьер-лиге с отставанием от Шахтера на 11 очков за четыре тура до окончания чемпионата.

Ранее сообщалось что киевское Динамо может возглавить Алексей Михайличенко.