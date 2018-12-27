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СМИ узнали имя нового претендента на Хачериди

Сегодня, 19:59
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Карабах сделал предложение ПАОКу по Хачериди - СМИ

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди близок к продлению карьеры в азербайджанском Карабахе, сообщает Gazzetta.gr.

По данным издания, экс-игрок Динамо является главной трансферной целью Карабаха и азербайджанский клуб уже сделал предложение ПАОКу о приобретении 31-летнего украинского игрока.

Ранее СМИ сообщали, что Евгений Хачериди прибыл в Киев и близок к возвращения в Динамо, а затем появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в Шахтере.

Позже футболист прокомментировал слухи о переходе в Динамо и Шахтер, заявив, что не собирается возвращаться в Украину.

Перед этим стало известно, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

Теги:   Трансферы Футбол

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