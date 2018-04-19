СМИ узнали имя нового наставника сборной Италии по футболу

Главный тренер Зенита Роберто Манчини возглавит сборную Италии, сообщает Sport Mediaset.

По информации медиа, назначение нынешнего рулевого российской команды намечено на 20 мая накануне трех товарищеских матчей "Скуадры Адзурры" против Саудовской Аравии, Франции и Нидерландов.

Тем самым Манчини сменит на этом посту нынешнего исполняющего обязанности наставника национальной команды Луиджи Ди Бьяджо.

Итальянский специалист возглавил Зенит в июне 2017 года после того, как петербуржский клуб отправил в отставку экс-рулевого Шахтера Мирчу Луческу.

Сообщалось, что экс-наставник Милана, Челси, Реала, ПСЖ и Баварии Карло Анчелотти отказался возглавить сборную Италии.

Ранее было объявлено об увольнении с поста главного тренера "Скуадры Адзурры" Джампьеро Вентуры после первого за 60 лет непопадания команды на чемпионат мира.