СМИ узнали имя нового наставника лондонского Арсенала

Новым менеджером лондонского Арсенала станет бывший главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, сообщает The Guardian.

По информации издания, правление английского клуба предпочло кандидатуру 46-летнего специалиста экс-игроку команды Микеле Артете, который сейчас работает ассистентом менеджера Манчестер Сити, из-за его опыта.

Новый рулевой коллектива получит на усиление более 57 миллионов евро, а также средства, вырученные от продажи нынешних исполнителей.

Эмери покинул ПСЖ этой весной после двух лет работы. Под его руководством в текущей кампании были выиграны чемпионат страны, Кубок Франции, а также Кубок французской лиги.

На прошлой неделе медиа стало известно, что 36-летний Артета близок к назначению на пост менеджера лондонской команды. Ранее Арсенал назвал критерии подбора нового главного тренера. Руководство "Канониров" склоняется к назначению молодого специалиста с невысокими требованиями по заработной плате.

20 апреля главный тренер Арсенала Арсен Венгер объявил о своей отставке после 22 лет работы с командой.