СМИ узнали, где состоится матч Шахтер - Лион Сегодня, 16:40 236 Цей матеріал також доступний українською УЕФА в течение ближайших часов примет решение о месте проведения матча Шахтер - Лион - СМИ Фото: ФК Шахтер

Поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион, скорее всего, состоится в Киеве 12 декабря, сообщает телеканал Футбол 1.

По информации медиа, окончательное решение Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет в течение ближайших часов.

НВ сообщал, что УЕФА принял решение перенести из Харькова поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион вследствие военного положения.

Ранее советник главы Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил о том, что поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабре в Харькове, где проводит свои домашние игры донецкий клуб, несмотря на введение в области военного положения.

Владелец французского Лиона Жан-Мишель Ола выразил сомнения в том, что матч Лиги чемпионов против чемпиона Украины пройдет в Харькове.

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Юрий Майборода заявил о том, что Федерация футбола Украины спрашивала о готовности стадиона провести поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион 12 декабря.