СМИ узнали, где пройдет матч отбора на Евро-2020 Украина - Сербия Сегодня, 21:29 206 Цей матеріал також доступний українською Украине сыграет против Сербии 7 июня 2019 года Фото: ФФУ

Поединок третьего тура отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года по футболу между сборными Украины и Сербии состоится во Львове, сообщает шоу ТаТоТаке.

По информации журналистов программы, это решение было принято Федерацией футбола Украины. Матч состоится 7 июня 2019 года.

По итогам жеребьевки квалификации на чемпионат Европы 2022 года сборная Украины получила в соперники команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Отборочный турнир будет проходить с марта по ноябрь 2019 года. Из каждой группы в финальную часть Евро-2020 выходит две команды.

В случае неудачи в отборочном турнире сборная Украины еще имеет шанс попасть на Евро в марте 2020 года через плей-офф Лиги наций, где заняла первое место в своей группе.

Полузащитник желто-синих Андрей Ярмоленко заявил, что национальной команде в квалификации на чемпионат Европы 2020 года достались хорошие соперники, со всеми из которых будет тяжело.