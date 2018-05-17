СМИ узнали фаворита на пост нового наставника Челси

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У Луиса Энрике наилучшие шансы возглавить Челси - The Telegraph

У Луиса Энрике наилучшие шансы возглавить Челси - The Telegraph

Экс-рулевой Барселоны Луис Энрике стал главным кандидатом на должность менеджера Челси, сообщает The Telegraph.

По информации издания, у испанского специалиста больше шансов возглавить английскую команду после того, как еще один претендент Маурицио Сарри начал переговоры о продлении контракта с Наполи.

Ожидается, что итальянец останется в неаполитанском клубе. Согласно источникам, один из этих тренеров, скорее всего, и будет новым менеджером Челси, заменив в нем Антонио Конте.

Также в качестве кандидата назывался наставник Тоттенхэма Мауриси Почеттино, однако его уход из своего клуба выглядит маловероятным.

Сообщалось, что лондонский Арсенал провел переговоры с Луисом Энрике на предмет его возможного назначения во главе команды после ухода многолетнего менеджера Арсена Венгера.

Позже медиа узнали, что "Канониров" отпугнули финансовые запросы бывшего главного тренера Барселоны, поэтому он вряд ли возглавит команду.

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