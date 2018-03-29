СМИ узнали, что украинский клуб могут не допустить к еврокубкам, еще один может не получить аттестат на следующий сезон

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Сталь может не получить аттестат на следующий сезон из-за невыплаты долгов
Фото: ФК Сталь via facebook

Сталь может не получить аттестат на следующий сезон из-за невыплаты долгов

Клубы украинской Премьер-лиги Ворскла и Сталь могут столкнуться с проблемами из-за долгов, сообщает Footboom

Ворскла должна выплатить долги Сергею Симинину и Андрею Пилявскому. Также ФФУ в начале 2018 года постановила  вернуть долги по зарплате Станиславу Богушу и Евгению Заричнюку.

Если клуб этого не сделает, игроки планируют обратиться в УЕФА - а это значит, что Ворскла может лишиться права на участие в Лиге Европы на следующий сезон. 

Также с проблемами столкнулась ФК Сталь. У клуба есть задолженность за 4 месяца перед Артемом Шабановым, Антоном Кравченко, Сергеем Ворониным, Павлом Пашаевым, Константином Кравченко, Николаем Ищенко, Алексеем Довгим и Романом Дебелко. 

ФФУ еще в январе постановила в течение 15 дней погасить долги, но клуб до сих пор этого не сделал и рискует не пройти аттестацию на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Черноморец подписал Александра Гладкого. 

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