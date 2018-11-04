04 ноября 2018, воскресенье

СМИ узнали бюджеты клубов украинской Премьер-лиги

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Бюджеты Динамо и Шахтера в десятки раз больше, чем у других клубов Премьер-лиги
Фото: ФК Шахтер

Бюджеты Динамо и Шахтера в десятки раз больше, чем у других клубов Премьер-лиги

Журналисты шоу ТаТоТаке озвучили известные им суммы бюджетов клубов украинской Премьер-лиги.

По их данным, бюджеты большинства клубов высшего дивизиона украинского футбола составляют 1,75-2,6 миллиона евро (2-3 миллиона долларов). Чуть больше сумма у луганской Зари - 3,5-4,4 миллиона евро (4-5 миллиона долларов).

Два гранда украинского футбола в этом плане существенно выделяются на фоне конкурентов. Так, по данным источника, бюджет Динамо ориентировочно составляет 26 миллионов евро (30 миллионов долларов), а Шахтера - 44 миллиона евро (50 миллионов долларов).

Напомним, накануне донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.

Львовские Карпаты в этот же игровой день одержали вторую победу подряд в матче Премьер-лиги, на выезде обыграв Олимпик.

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