СМИ узнали бюджеты клубов украинской Премьер-лиги

Журналисты шоу ТаТоТаке озвучили известные им суммы бюджетов клубов украинской Премьер-лиги.
По их данным, бюджеты большинства клубов высшего дивизиона украинского футбола составляют 1,75-2,6 миллиона евро (2-3 миллиона долларов). Чуть больше сумма у луганской Зари - 3,5-4,4 миллиона евро (4-5 миллиона долларов).
Два гранда украинского футбола в этом плане существенно выделяются на фоне конкурентов. Так, по данным источника, бюджет Динамо ориентировочно составляет 26 миллионов евро (30 миллионов долларов), а Шахтера - 44 миллиона евро (50 миллионов долларов).
Напомним, накануне донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу со счетом 2:1.
Львовские Карпаты в этот же игровой день одержали вторую победу подряд в матче Премьер-лиги, на выезде обыграв Олимпик.
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