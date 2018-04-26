СМИ уточнили подробности вероятного ухода вратаря сборной Украины в итальянский клуб

Заря все же готова продать голкипера сборной Украины Андрея Лунина Интеру за пять миллионов евро, сообщает Sport Arena.

По информации портала, новый клуб стража ворот все еще не определен. Украинская сторона за счет продажи игрока рассчитывает компенсировать убытки в свете возможного невыхода в групповой этап Лиги Европы.

Как отмечает FCInter1908, Заря продолжает переговоры с Интером по поводу трансфера Лунина. Окружение футболиста ожидает звонка от итальянского клуба для понимания дальнейшей ситуации с переходом.

Ранее журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря сборной Украины за 5 млн евро.

Недавно появилась информация о том, что Заря попросила Интер поторопиться и завершить трансфер Лунина в ближайшее время. Ранее СМИ узнали, что вратарь предпочел Интер другому итальянскому клубу, Ювентусу, а также лондонскому Арсеналу, так как проект развития миланского клуба показался ему наиболее перспективным.

Сообщалось, что Лунин перейдет в Интер по завершении сезона. Миланский клуб собирался подписать 19-летнего футболиста за шесть миллионов евро и отдаст его в аренду другой команде чемпионата Италии минимум на один-два сезона для получения опыта после столь большого шага в карьере молодого игрока.