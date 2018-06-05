Украинская Премьер-лига приготовилась к расширению

Заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский рассказал о планах по возвращению в Премьер-лигу 16 команд, сообщает ua-football.com

По словам Ключковского, сегодня на заседании УПЛ приняли нормы и положения регламента по переходу турнира в будущем к формату с 16-ю командами. Сейчас в Премьер Лиге играют 12 клубов.

"Но я не готов говорить, что решение принято. Это нужно еще согласовать с ФФУ и выяснить ситуацию с получением УПЛ всех медиаправ в сезоне 19/20. Поэтому об этом переходе рано говорить, - говорит Маркиян Ключковский.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига решила увеличить количество участников с 2019 года.

А в апреле этого года было принято решение, что в сезоне 2018/19 в Премьер-лиге сыграют 12 клубов.