СМИ сообщили о первых нападениях на иностранцев в Москве, приехавших на ЧМ-2018

Британского болельщика ограбили, а французский гей получил серьезные травмы в результате атак в Москве и Санкт-Петербурге накануне старта футбольного Чемпионата мира-2018, пишет MetroUK.

Для британца поездка на мундиаль завершилась ограблением. На него напало пять местных мужчин. Во время нападения иностранец был ощутимо пьян и не смог рассказать деталей. Предполагается, что его вынудили снять наличные в банкомате и передать деньги неизвестным. Об этом британец рассказал в полиции, но точную сумму кражи он затрудняется назвать. В отчете полиции указывается, что к помощи в расследовании привлекли переводчика.

Второй случай атаки касается гея из Франции, который приехал накануне ЧМ в Санкт-Петербург. Он получил серьезные повреждения после нападения двух мужчин. Француз, который был идентифицирован как О. Давриус, получил травмы головы и головного мозга и перелом челюсти во время "гомофобной" атаки.

Указывается, что на данный момент он остается "с ограниченными возможностями" после нападения.

Напавших на него задержали. Издание называет их имена – 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов из Дагестана. Их взяли под стражу.

Напомним, 14 июня на Манежной площади в Москве российские силовики задержали британского правозащитника и ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла, который проводил одиночный пикет с антипутинским плакатом. В этот день в РФ стартовало футбольный чемпионат.