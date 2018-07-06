Медиа сообщили, когда Буффон официально станет игроком ПСЖ

Джанлуиджи Буффон в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ

Экс-голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон будет представлен в качестве игрока ПСЖ в понедельник, 9 июля, сообщает Le Parisien.

Ожидается, что легендарный итальянский голкипер в пятницу пройдет медосмотр после чего подпишет с парижским клуб однолетний контракт с опцией продления еще на год и будет представлен в качестве игрока ПСЖ.

Буффон находится в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с Ювентусом. Голкипер готов был завершить карьеру игрока, но передумал, получив заманчивое предложение от ПСЖ.

Ранее Буффон завершил карьеру в сборной Италии, с которой в 2006 году становился чемпионом мира.

В мае Буффон заявил о том, что покинет Ювентус по окончании этого сезона.

Позже появилась информация, что 40-летний вратарь близок к переходу в парижский ПСЖ. Сообщалось, что ему предложен двухлетний контракт, а переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что Ювентус объявил о подписании вратаря Дженоа Маттиа Перина, который должен заменить Джанлуиджи Буффона.