12 июня 2018, вторник

СМИ: Шахтер выразил готовность купить бразильского форварда и в шесть раз увеличить ему зарплату

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Шахтер готов платить Роджеру Гедешу 400 тысяч долларов в месяц
Фото: Atletico Mineiro

Шахтер готов платить Роджеру Гедешу 400 тысяч долларов в месяц

Донецкий Шахтер всерьез нацелен на приобретение бразильского форварда Палмейраса Рожера Гедеша, сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, донецкий клуб готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе. Гедеш будет получать в Шахтере 400 тысяч долларов в месяц. Сумма трансфера может составить шесть миллионов евро.

На Гедеша претендую также четыре клуба из Саудовской Аравии, которые также готовы заплатить за него Палмейрасу шесть миллионов евро. Фаворитом на покупку является Аль-Вахда, который возглавляет экс-тренер Коринтианса бразилец Фабио Карилле.

Гедеш в 2018 году провел 19 поединков в аренде в Атлетико Минейро, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шахтер намерен приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Рожера Гедеша, в котором видит замену ушедшему Бернарду.

В начале июня генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что полузащитник Бернард покидает команду этим летом после окончания контракта.

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