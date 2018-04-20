СМИ рассказали детали дела о мошенничестве, связанном с переходом Ярмоленко в Боруссию

В деле о платеже солидарности за переход полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в дортмундскую Боруссию следствие подозревает мошенничество, в котором неустановленные лица завладели суммой в 150 тысяч евро, сообщает Футбол 24.

По информации портала, ОО Черниговский областной футбольный клуб Юность по неизвестным причинам получила часть платежа солидарности от Динамо в размере 4,8 млн гривен, которые должны были перечислить СДЮШОР Юность, чьим воспитанником является футболист. По регламенту ФИФА, пять процентов от суммы трансфера, которые называют платежом солидарности, должны направляться на развитие спортивных школ и футбольных клубов, где воспитывался и выступал игрок.

Новозаводской суд Чернигова арестовал половину платежа в размере 2,3 миллиона гривен для сохранения доказательств совершения мошеннических действий со стороны этой организации, которая была создана в 2015 году.

Как отмечается в решении суда, ОО Черниговский областной футбольный клуб Юность сняла со своего счета 80 тысяч евро, конвертировала их в гривну и незаконно передала тренерам СДЮШОР Юность.

Сообщалось, что Следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области расследует уголовное производство от 21 марта по признакам мошенничества, связанного с переходом полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд.

Футболист перешел в немецкий клуб летом 2017 года. По данным ряда СМИ, трансфер стоил 25 млн евро. Согласно информации других медиа, переход игрока обошелся Дортмунду в 30 миллионов евро.