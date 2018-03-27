СМИ поставили защитника Шахтера на второе место среди самых перспективных бразильских футболистов

Всем игрокам, попавшим в список, меньше 20 лет, и всех их считают будущим сборной Бразилии

Защитник Шахтера Додо вошел в рейтинг самых перспективных бразильских футболистов по версии France Football.

Всем игрокам, попавшим в список, меньше 20 лет, и всех их считают будущим сборной Бразилии. 19-летний футболист находится на втором месте в этом списке.

"Он буквально сиял, когда попал в Шахтер. Что может быть лучше для Додо чем донецкий клуб? Прибыв в начале января, правый латераль стал девятым по счету бразильцем за последние годы в украинской команде, через которую прошли такие значимые игроки как Виллиан, Луис Адриано, Фернандиньо, Дуглас Коста и Элано.

Покинув Коритибу за 2 миллиона, Додо не должен разочаровать своих соотечественников: его технический потенциал, скоростные качество и умение проводить быстрые контратаки заставляет многих видеть в Додо нового Дани Алвеша", - написали во France Football.

Стоит отметить, что после перехода в Шахтер зимой Додо не провел за основную команду ни одного матча.

Ранее Додо рассказал, что решил перейти в Шахтер, хотя у него были предложения от португальской Бенфики и немецкого Шальке.