СМИ обнаружили странную реакцию одноклубника Роналду на его гол Ювентусу - видео

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Гарет Бэйл не обрадовался голу Роналду в ворота Ювентуса

Гарет Бэйл не обрадовался голу Роналду в ворота Ювентуса

Полузащитник Реала Гарет Бэйл странно отреагировал на гол своего партнера по команде Криштиану Роналду в ворота Ювентуса в первом четверьфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщает El Chiringuito TV, во время разбора игры на одном из испанских телеканалов журналисты обратили внимание, что валлиец никак не отреагировал на шедевральное взятие ворот португальцем во втором тайме. В то же время, все остальные игроки, сидевшие на скамейке запасных, проявляли бурную радость.

Многие связывают такую реакцию с тем, что Бэйл хочет как можно скорее покинуть Реал.

Напомним, Реал собирается продать одну из своих главных звезд полузащитника Гарета Бэйла уже летом. Валлиец уже исчерпал лимит доверия к себе в мадридском клубе, поэтому там на него больше не рассчитывают.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов включить своего звездного полузащитника Гарета Бэйла в сделку по приобретению вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.

Матч против Ювентуса в Турине закончился разгромной победой мадридцев со счетом 3:0.

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