СМИ объявили о возможном возвращении игрока сборной Украины в Динамо
Защитник греческого ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди близок к возвращению в киевское Динамо, сообщает Fws.gr.
По данным греческого издания, Евгений Хачериди уже в Киеве и соглашение с Динамо может быть подписано уже в ближайшие дни. Хачериди не смог завоевать место в основном составе ПАОКа, сыграв за клуб лишь в 10-ти матчах.
Ранее сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стало малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.
31 мая Хачериди объявил о переходе с Динамо после окончания контракта с киевским клубом, где выступал предыдущие 10 лет.
Позже греческий ПАОК объявил о подписании украинского защитника на три года.