СМИ объявили о возможном возвращении игрока сборной Украины в Динамо Сегодня, 18:58 264 Цей матеріал також доступний українською Фото: Евгений Хачериди via Instagram Хачериди перешел в ПАОК в мае 2018 года

Защитник греческого ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди близок к возвращению в киевское Динамо, сообщает Fws.gr.

По данным греческого издания, Евгений Хачериди уже в Киеве и соглашение с Динамо может быть подписано уже в ближайшие дни. Хачериди не смог завоевать место в основном составе ПАОКа, сыграв за клуб лишь в 10-ти матчах.

Ранее сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019 года. Одной из основных причин такого решения стало малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

31 мая Хачериди объявил о переходе с Динамо после окончания контракта с киевским клубом, где выступал предыдущие 10 лет.

Позже греческий ПАОК объявил о подписании украинского защитника на три года.