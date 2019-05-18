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СМИ назвали причины отставки главного тренера Ювентуса

Сегодня, 15:55
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СМИ назвали причины отставки главного тренера Ювентуса - фото

REUTERS/Massimo Pinca

Недавно Аллегри выиграл с Ювентусом чемпионат Италии

Массимилиано Аллегри ушел с поста главного тренера туринского Ювентуса из-за разногласий с руководством клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, одной из причин стали разногласия при обсуждении нового контракта Аллегри. Итальянский специалист хотел повышение зарплаты с 7,5 млн евро за сезон до более чем 10 млн евро.

Кроме этого, Аллегри планировал усилить команду, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов, в то время как вице-президент Ювентуса Павел Недвед и спортивный директор клуба Фабио Паратичи считают, что команда хорошо укомплектована.

Также тренеру не нравилось давление на команду относительно Лиги чемпионов. По мнению Аллегри, многое зависит от удачи и присутствие в команде Криштиану Роналду не означает, что победа уже в кармане.

Ранее Ювентус объявил об отставке главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Недавно Ювентус под руководством Аллегри стал чемпионом Италии сезона 2018/19.

Сообщалось, что Ювентус намерен пригласить наставника лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино на пост главного тренера туринского клуба и провел с ним переговоры, а специалист запросил зарплату в 20 млн евро за сезон.

Теги:   Футбол ФК Ювентус

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