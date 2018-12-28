СМИ назвали претендентов на должность главного тренера Манчестер Юнайтед Сегодня, 06:43 14 Цей матеріал також доступний українською В данный момент команду тренирует Оле-Гуннар Солскьяер

Спортивное издание ESPN назвало главных претендентов на должность главного тренера английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед.

По информации издания, руководство команды хочет видеть у руля клуба главного тренера туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри или тренера лондонского Тоттенхема Маурисио Почеттино.

Напомним, Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков.

Позже английскую команду в качестве менеджера возглавил бывший нападающий клуба и наставник его резервной команды Оле-Гуннар Солскьяер.