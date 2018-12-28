СМИ назвали претендентов на должность главного тренера Манчестер Юнайтед
Спортивное издание ESPN назвало главных претендентов на должность главного тренера английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед.
По информации издания, руководство команды хочет видеть у руля клуба главного тренера туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри или тренера лондонского Тоттенхема Маурисио Почеттино.
Напомним, Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков.
Позже английскую команду в качестве менеджера возглавил бывший нападающий клуба и наставник его резервной команды Оле-Гуннар Солскьяер.