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СМИ назвали претендентов на должность главного тренера Манчестер Юнайтед

Сегодня, 06:43
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В данный момент команду тренирует Оле-Гуннар Солскьяер

Спортивное издание ESPN назвало главных претендентов на должность главного тренера английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед.

По информации издания, руководство команды хочет видеть у руля клуба главного тренера туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри или тренера лондонского Тоттенхема Маурисио Почеттино.

Напомним, Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков. 

Позже английскую команду в качестве менеджера возглавил бывший нападающий клуба и наставник его резервной команды Оле-Гуннар Солскьяер.

Теги:   Манчестер Юнайтед Футбол

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