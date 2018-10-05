05 октября 2018, пятница

СМИ назвали нынешнего наставника Реала пока что худшим тренером в истории клуба

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Лопетеги потерпел три поражения в 10 первых матчах во главе Реала

Лопетеги потерпел три поражения в 10 первых матчах во главе Реала

Нынешний рулевой Реала Хулен Лопетеги - пока что худший тренер в истории мадридского клуба, сообщает Betnews365.com.

Специалист потерпел три поражения в 10 первых матчах текущего сезона во главе действующего победителя Лиги чемпионов при пяти победах и трех поражениях.

Портал отмечает, что это худший результат среди всех тренеров с 1998-го года. Рафаэль Бенитес, которого назначили летом 2015 года, но уволили уже в январе 2016 года, не проиграл ни одного из 10-ти первых поединков при семи победах.

Предыдущие три матча кряду во всех турнирах - против Севильи, Атлетико и ЦСКА - мадридская команда не смогла выиграть, а также не сумела забить ни одного мяча.

В конце мая Зинедин Зидан объявил об отставке с поста рулевого мадридцев после трех кряду побед в Лиге чемпионов.

Позже стало известно, что Лопетеги будет новым главным тренером мадридского Реала после ЧМ-2018. Мадридский Реал представил нового главного тренера 14 июня 2018 года. Его контракт рассчитан на три года.

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