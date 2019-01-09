СМИ назвали главных претендентов на замену звездному нападающему Барселоны
Каталонская Барселона начала поиски форварда, который может заменить 31-летнего нападающего Луиса Суареса в случае его ухода из команды, сообщает Mundo Deportivo.
Приоритетными вариантами на данный момент для Барселоны являются нападающий английского Тоттенхэма Гарри Кейн и форвард немецкого Лейпцига Тимо Вернер.
Также в шорт-листе каталонского клуба находятся Лука Йович (Айнтрахт), Макси Гомес (Сельта), Каспер Дольберг (Аякс) и Кшиштоф Пйонтек (Дженоа).
Накануне Барселона объявила о своем первом трансфер в 2019 году, приобретя 19-летнего защитника французской Тулузы Жан-Клера Тодибо.
В декабре 2018 Барселона объявила о переходе в свою команду защитника Валенсии Джейсона Мурильо.
Также СМИ сообщили, что один из руководителей каталонской Барселоны обсудил с окружением нападающего Пари Сен-Жермен Неймара возвращения бразильского футболиста в каталонскую команду.