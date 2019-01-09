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СМИ назвали главных претендентов на замену звездному нападающему Барселоны

Сегодня, 22:01
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Кейн находится среди трансферных целей Барселоны

Каталонская Барселона начала поиски форварда, который может заменить 31-летнего нападающего Луиса Суареса в случае его ухода из команды, сообщает Mundo Deportivo.

Приоритетными вариантами на данный момент для Барселоны являются нападающий английского Тоттенхэма Гарри Кейн и форвард немецкого Лейпцига Тимо Вернер.

Также в шорт-листе каталонского клуба находятся Лука Йович (Айнтрахт), Макси Гомес (Сельта), Каспер Дольберг (Аякс) и Кшиштоф Пйонтек (Дженоа).

Накануне Барселона объявила о своем первом трансфер в 2019 году, приобретя 19-летнего защитника французской Тулузы Жан-Клера Тодибо.

В декабре 2018 Барселона объявила о переходе в свою команду защитника Валенсии Джейсона Мурильо.

Также СМИ сообщили, что один из руководителей каталонской Барселоны обсудил с окружением нападающего Пари Сен-Жермен Неймара возвращения бразильского футболиста в каталонскую команду.

Теги:   Харри Кейн Луис Суарес Трансферы ФК Барселона

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