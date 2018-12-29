СМИ назвали главную трансферную цель Динамо Сегодня, 21:28 281 Цей матеріал також доступний українською Рашид Алиуи забил за Ним 4 гола в этом сезоне Фото: ФК Ним

Нападающий французского Нима и сборной Марокко Рашид Алиуи стал главной трансферной целью киевского Динамо, сообщает Le360 Sport.

По информации издания, киевский клуб видит в Алиуи именно того форварда, который способен усилить команду.

Динамо обратило внимание на игрока во время его удачных выступлений в Лиге 1, а особенно в последних матчах после восстановления футболиста от травмы подколенного сухожилия, которая не позволила ему выступить на чемпионате мира-2018.

Контракт Алиуи с Нимом заканчивается летом 2019 года и ранее сообщалось что игрок может покинуть клуб уже этой зимой.

Ним на данный момент занимает 11 место во французской Лиге 1, а на счету марокканца четыре забитых гола.

Ранее сообщалось, что среди потенциальных трансферов Динамо четыре нападающих - Фран Соль (Виллем ІІ, Нидерланды), Вакун Байо (ДАК, Словакия), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия), Рашид Алиу (Ним, Франция).