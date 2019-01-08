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О переломном моменте для Украины

СМИ назвали дату официальной презентации украинского нападающего в испанском клубе

Сегодня, 00:10
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Селезнев близок к переходу в Малагу

Фото: Евгений Селезнев via Instagram

Украинский нападающий Евгений Селезнев близок к завершению сделки по переходу в испанскую Малагу, сообщает Merchan En Directo.

Сообщается, что Селезнев отсутствовал на сегодняшней тренировке команды, а официальная презентация в качестве игрока Малаги запланирована на среду, 9 января.

Предыдущим клубом Селезнева был турецкий Акхисар Беледиеспор. В этом сезоне игрок сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забив 4 гола.

Накануне сообщалось, что украинский нападающий Евгений Селезнев успешно прошел медосмотр в испанской Малаге и перейдет в андалузскую команду на полноценной основе, подписав контракт на 1,5 года.

Перед этим сообщалось , что клуб Сегунды арендует игрока до лета 2019 года. Согласно предварительным данным, Малага заплатит за переход игрока небольшую финансовую компенсацию, а также получит право на полноценный трансфер в межсезонье. 

Теги:   Евгений Селезнев Трансферы

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