СМИ: Маркевич получил предложение стать тренером чемпиона Польши

Мирон Маркевич может вернуться к тренерской деятельности

Экс-наставник Карпат, Металлиста и Днепра Мирон Маркевич получил предложение возглавить варшавскую Легию, сообщает FootballHub со ссылкой на польские СМИ.

По информации источника, представители польского клуба уже выходили на контакт с 67-летним специалистом, но результат этих переговоров пока неизвестен. Маркевич является одним из кандидатов, которого рассматривает руководство Легии.

Преимуществом Маркевича является владение польским языком. На данный момент один из самых авторитетных украинских тренеров является председателем комитета национальных сборных ФФУ.

На данный момент Легию возглавляет и.о. главного тренера Дэн Клафурич. В минувшем сезоне варшавский клуб в третий раз подряд стал чемпионом Польши.

Прошлой весной Маркевич опроверг информацию о том, что в его услугах заинтересован турецкий Коньяспор. Перед этим специалист прокомментировал возможность возвращения к тренерской работе, отметив, что хочет работать в серьезном клубе с амбициозными целями.