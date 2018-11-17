17 ноября 2018, суббота

Словакия - Украина. Видео голов и обзор матча

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Сборная Украины ограничилась одним голом
Фото: ФФУ

Сборная Украины ограничилась одним голом

В заключительном поединке группового раунда Лиги наций сборная Украины на выезде потерпела крупное поражение со счетом 1:4.

Хозяева сумели забить уже на 5-й минуте благодаря Альберту Руснаку. На 26-м обороте секундной стрелки счет удвоил Юрай Куцка.

В начале второго тайма гости сократили отставание после точного удара от Евгения Коноплянка, но попытки восстановить равновесие не увенчались успехом.

Адам Зреляк на 52-й и Роберт Мак на 61-й минуте установили окончательный результат поединка.

Видео гола и обзор матча

Сборная Украины потерпела на выезде разгромное поражение со счетом 1:4 в заключительном матче группового раунда Лиги наций, где выиграла свою группу второго дивизиона еще в предыдущем туре.

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