Словакия - Украина. Видео голов и обзор матча

В заключительном поединке группового раунда Лиги наций сборная Украины на выезде потерпела крупное поражение со счетом 1:4.

Хозяева сумели забить уже на 5-й минуте благодаря Альберту Руснаку. На 26-м обороте секундной стрелки счет удвоил Юрай Куцка.

В начале второго тайма гости сократили отставание после точного удара от Евгения Коноплянка, но попытки восстановить равновесие не увенчались успехом.

Адам Зреляк на 52-й и Роберт Мак на 61-й минуте установили окончательный результат поединка.

Видео гола и обзор матча

Сборная Украины потерпела на выезде разгромное поражение со счетом 1:4 в заключительном матче группового раунда Лиги наций, где выиграла свою группу второго дивизиона еще в предыдущем туре.