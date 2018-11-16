Словакия - Украина. Онлайн-трансляция матча Лиги наций

НВ следит за ходом игры Лиги наций между сборными Словакии и Украины, а также - событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 16 ноября, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко, Буяльский, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Коноплянка, Яремчук

Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Шкртел, Пекарик, Губочан, Вайсс, Руснак, Дуда, Стох, Хамшик, Немец

Матч состоится в 21.45 по киевскому времени на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трнаве. Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Словакия: занимает с нулем очков последнее, третье место в группе после поражений в гостях от Украины (0:1) и на своем поле от Чехии (1:2). Команда одержала одну победу в шести предыдущих матчах (три поражения), четыре из которых пришлись на товарищеские встречи. Не может рассчитывать на защитника Любомира Шатку.

Украина: досрочно победила в группе 1 второго дивизиона Лиги наций и вышла в первый дивизион, поэтому игра для нее не имеет турнирного значения. Команда не знает поражений девять поединков кряду (шесть побед), шесть из которых пришлись на товарищеские встречи. Не сможет рассчитывать на основных оборонца Ярослава Ракицкого, полузащитников Андрея Ярмоленко и Марлоса.

Статистика знает семь поединков между соперниками. В трех случаях сильнее оказалась Украина, в одном - Словакия, еще трижды команды не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Словакии - коэффициент на ее победу равен 2,20, тогда как выигрыш Украины оценивается в 3,50, а ничья - в 3,10.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Сборная Украины уже в Словакии и провела тренировку на стадионе в Трнаве: