Следующий соперник сборной Украины одержал победу в матче Лиги наций - видео

Сборная Чехии, с которой 16 октября сыграет сборная Украины, на выезде победила Словакию со счетом 1:2 в матче второго тура Лиги наций.

В первом тайме Словакия имела территориальное преимущество и не использовала несколько возможностей, чтобы распечатать ворота чехов. Зато в начале второго тайма счет в матче открыла Чехия. Крменчик вышел один на ворота соперника и пробил мимо голкипера.

Словакия все же довольно быстро отыгралась. Через 10 минут после пропущенного гола главная звезда словацкой команды Марек Гамшик удачно сыграл на добивании во время розыгрыша углового.

На 76-й минуте Чехия снова вышла вперед - это Шик сыграл на опережение и головой отправил мяч в угол ворот. Чешская сборная сумела довести матч до победы и набрала первые очки в Лиге наций.

В следующем туре Лиги наций сборная Чехии встретится со сборной Украины. Матч состоится 16 октября в Харькове в 19:30.

Словакия - Чехия - 1:2

Голы: Гамшик, 62 - Крменчик, 52, Шик, 76.

Словакия: Дубравка, Пекарик (Сабо, 46), Шкртел, Дуда, Немец, Шкриньяр, Губочан (Ганцко, 80) Гамшик, Куцка (Вайсс, 54), Мак, Лоботка.

Чехия: Вацлик, Кадержабек (Новак, 63), Челустка, Гебре Селассие, Брабец, Змргал, Дочкал, Крменчик (Шик, 73), Соучек, Выдра (Янкто, 89), Павелка.

Предупреждение: Шкртел, Губочан, Шкриньяр - Дочкал, Соучек, Гебре Селассие.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Таблица сайта Myscore.com.ua

В первом туре группового этапа Лиги наций сборная Украины победила на выезде Чехию со счетом 2:1, а во втором - одолела дома Словакию 1:0.

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