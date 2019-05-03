Слава Украине! Мораес отреагировал на решение УЕФА по своему делу
Натурализованный нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА отклонить протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на его участие в матчах отбора Евро-2020.
В своем аккаунте в Instagram 32-летний футболист выразил радость по поводу данного вердикта, а также поблагодарил за поддержку и веру.
"Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента Федерации футбола (ФФУ), команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня", - отметил Мораес.
Нападающий отдельно выразил благодарность ФФУ и наставнику сборной Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали его в "этот трудный период карьеры".
"Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины! Слава Украине! Героям Слава!", - резюмировал Мораес.
Сегодня, 3 мая, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.
Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.