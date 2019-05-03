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Слава Украине! Мораес отреагировал на решение УЕФА по своему делу

Сегодня, 16:58
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Слава Украине! Мораес отреагировал на решение УЕФА по своему делу - фото

Андрей Павелко via Facebook

Мораес (справа) выразил радость по поводу решения УЕФА

Натурализованный нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА отклонить протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на его участие в матчах отбора Евро-2020.

В своем аккаунте в Instagram 32-летний футболист выразил радость по поводу данного вердикта, а также поблагодарил за поддержку и веру.

"Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента Федерации футбола (ФФУ), команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня", - отметил Мораес.

Нападающий отдельно выразил благодарность ФФУ и наставнику сборной Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали его в "этот трудный период карьеры".

"Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины! Слава Украине! Героям Слава!", - резюмировал Мораес.

Сегодня, 3 мая, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.

Теги:   Евро-2020 Сборная Люксембурга Сборная Португалии УЕФА Сборная Украины ФФУ Жуниор Мораес Футбол

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