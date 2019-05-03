Слава Украине! Мораес отреагировал на решение УЕФА по своему делу Сегодня, 16:58 621 Цей матеріал також доступний українською Андрей Павелко via Facebook Мораес (справа) выразил радость по поводу решения УЕФА Андрей Павелко via Facebook

Натурализованный нападающий сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал решение УЕФА отклонить протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на его участие в матчах отбора Евро-2020.



В своем аккаунте в Instagram 32-летний футболист выразил радость по поводу данного вердикта, а также поблагодарил за поддержку и веру.

"Это был очень сложный период для всех нас: для Украины, президента Федерации футбола (ФФУ), команды, главного тренера и наших фанатов. И, конечно, для меня", - отметил Мораес.

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Нападающий отдельно выразил благодарность ФФУ и наставнику сборной Андрею Шевченко, которые максимально поддерживали его в "этот трудный период карьеры".

"Я отдам себя всего ради национальной сборной Украины! Слава Украине! Героям Слава!", - резюмировал Мораес.

Сегодня, 3 мая, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.

