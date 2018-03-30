Скульптор сделал новый бюст Роналду после первой неудачной попытки - фото

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Вторая попытка получилась чуть более удачной

Вторая попытка получилась чуть более удачной

Скульптор Эмануэль Сантуш, автор бронзового бюста португальскому игроку мадридского Реала Криштиану Роналду переделал скульптуру и представил ее новый вариант.

Об обновлении заявила испанская Marca

Интересно, что работа над бюстом была первой для скульптора - до этого он был рабочим в аэропорту.

"Работал в аэропорту и слышал, что они хотят назвать его в честь Криштиану Роналду. Поэтому я и решил начать работу над скульптурой, так все и началось. Мне нравятся новые вызовы", - сказал Сантуш.

Старая и новая версии

Также он отметил, что после первой версии скульптуры над ним очень много и жестоко шутили, а на одном из видео его жена даже плакала. 

Ранее Сантуш создал очень неправдоподоный бюст Криштиану Роналду. Чуть позже он также изготовил скульптуру партнера Роналду по мадридскому Реалу Гарета Бэйла. 

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