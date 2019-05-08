Скандальных российских футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам Вчера, 21:36 2141 Цей матеріал також доступний українською @BaymashevArtur/Twitter Кокорин и Мамаев проведут несколько месяцев в тюрьме @BaymashevArtur/Twitter

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника Краснодара Павла Мамаева и форварда Зенита Александра Кокорина к реальным срокам заключения в российской колонии.

Как сообщает Tribuna.com, Александру Кокорину назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев заключения с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Павел Мамаев приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

Других фигурантов дела - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году 6 месяцам и 1 году и 5 месяцам колонии соответственно.

Их признали виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью.

Дни, проведенные в СИЗО, будут зачтены с коэффициентом 1,5. Таким образом, братья Кокорины могут выйти на свободу в декабре 2019 года, а Мамаев и Протасовицкий - в ноябре.

Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в одном из кафе Москвы.

За два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.