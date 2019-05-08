Скандальных российских футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам
В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы приговорил
полузащитника Краснодара Павла Мамаева и форварда Зенита Александра Кокорина к реальным
срокам заключения в российской колонии.
Как сообщает Tribuna.com, Александру Кокорину назначили
наказание в виде 1 года и 6 месяцев заключения с отбыванием в исправительной
колонии общего режима. Павел Мамаев приговорен к 1 году и 5 месяцам
лишения свободы.
Других фигурантов дела - Кирилла Кокорина
и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году 6 месяцам и 1 году и 5
месяцам колонии соответственно.
Их признали виновными в хулиганстве и нанесении
легкого вреда здоровью.
Дни, проведенные в СИЗО, будут зачтены с
коэффициентом 1,5. Таким образом, братья Кокорины могут выйти на свободу в
декабре 2019 года, а Мамаев и Протасовицкий - в ноябре.
Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и
Мамаев избили
чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и
генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП
"НАМИ" Сергея Гайсина в одном из кафе Москвы.
За два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.