#
Маша Ефросинина
Жизнь без стресса. Как я медитирую и что мне это дает
Ульяна Супрун
8 фактов. Что нужно знать об алкоголе
Светлана Ройз
Тема, о которой не говорят
Сергей Фурса
Что Коломойский предлагает Украине?
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Скандальных российских футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам

Вчера, 21:36
2141
Цей матеріал також доступний українською
Скандальных российских футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам - фото

@BaymashevArtur/Twitter

Кокорин и Мамаев проведут несколько месяцев в тюрьме

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника Краснодара Павла Мамаева и форварда Зенита Александра Кокорина к реальным срокам заключения в российской колонии.

Как сообщает Tribuna.com, Александру Кокорину назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев заключения с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Павел Мамаев приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

Других фигурантов дела - Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого приговорили к 1 году 6 месяцам и 1 году и 5 месяцам колонии соответственно.

Их признали виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью.

Дни, проведенные в СИЗО, будут зачтены с коэффициентом 1,5. Таким образом, братья Кокорины могут выйти на свободу в декабре 2019 года, а Мамаев и Протасовицкий - в ноябре.

Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в одном из кафе Москвы.

За два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Теги:   Футболисты Зенит Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:39

img
Ливерпуль - Барселона. Видео голов и обзор матча
12465
Футбол

7 мая, 23:55

img
Ливерпуль - Барселона 4:0. События по минутам матча Лиги чемпионов
10438
Футбол

Сегодня, 00:00

img
Аякс - Тоттенхэм 2:3. События по минутам матча Лиги чемпионов
10241

Главное

События

Вчера, 21:15

img
Хроника. Как в Украине прошел День памяти и примирения
Футбол

Сегодня, 00:23

img
Тоттенхэм на последних секундах вышел в финал Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 12:57

img
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Шереметьево